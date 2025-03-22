الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان له يوم السبت القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني على محور مقاطعة كورسك الروسية خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية.

وقالت الوزارة إن “قوات الشمال الروسية ألحقت خسائر بـ5 ألوية أوكرانية في مناطق حدودية بمقاطعة كورسك الروسية وهي غوغوليفكا وغورنال وغويفو وأوليشنيا”، وأضافت أن “القوات الجوية والمدفعية الروسية استهدفت قوات ومعدات القوات الأوكرانية في مناطق مختلفة في مقاطعة سومي الأوكرانية الحدودية مع مقاطعة كورسك”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 200 جندي وتم تدمير مركبة مشاة قتالية وثلاث مركبات قتالية مدرعة و7 سيارات وسبعة مدافع وثلاث قذائف هاون ومركبة رباعية الدفع”، وتابعت “بلغ إجمالي خسائر قوات كييف على محور كورسك منذ بداية العمليات القتالية أكثر من 69320 عسكريا و400 دبابة و323 مركبة مشاة قتالية و289 ناقلة جند مدرعة و2213 مركبات قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية”.

المصدر: روسيا اليوم