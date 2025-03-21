الشيخ أبي المنى: لتضامن اللبنانيين ووقوفهم الى جانب أركان الدولة لبناء الوطن

لبى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون غروب يوم الجمعة دعوة “شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز” الشيخ سامي أبي المنى، إلى مأدبة إفطار رمضانية، شارك فيها عدد من المسؤولين والفاعليات اللبنانية على رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.

وشدد الشيخ أبي المنى في كلمة ألقاها بالمناسبة على “أهمية تضامن اللبنانيين ووقوفهم الى جانب رئيس الجمهورية واركان الدولة لبناء الوطن”.

وقال الشيخ أبي المنى “إن المِنطقة تواجهُ مخطّطاً فظَاً لتفتيت العالم العربي، ونحن نرى المحاولاتِ المتكررةَ لسلخ الأقليات عن هُويتها وتاريخها وعمقِها الوجدانيّ”، وأكد ان “طائفة الموحدين الدروز كانت وستبقى في بلاد الشام مرتبطة بجذورها العربية الإسلامية ومتمسكة بهويتها التوحيديةِ المعروفية وحريصة على رسالتها الوطنية القومية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام