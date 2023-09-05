شركاء النصر، شاركونا رأيكم

زار وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية،شيخ العقل رئيس المجلس المذهبي لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى الذي اطلع على عمل وزارة الاشغال راهنا وللمرحلة المقبلة، وجرى بحث الواقع على الصعيد الوطني واهمية الحوار والتواصل لانتخاب رئيس للجمهورية.

وبعد اللقاء، صرح الوزير حمية: “تشرفت اليوم بزيارة سماحة شيخ العقل، حيث وضعناه بصورة تفصيلية عن كل مشاريع وزارة الاشغال العامة والنقل لفترة السنتين الماضيتين وتلك المستقبلية، التي تصب في محور أساسي وهو الإصلاح وتوفير الإيرادات للدولة والخدمات لكل الشعب اللبناني في كل المناطق. وقد استمعنا الى توجيهات سماحته بهذا الخصوص، حيث أثنى على الاعمال التي تقوم بها الوزارة على كافة المستويات وفي المرافق العامة، وخصوصا لجهة الإيرادات التي حصلت عليها الوزارة ليس من جيوب الناس وانما على العكس سوف تذهب الى جيوب الناس، من خلال رواتب القطاع العام في الكهرباء والصحة الخ…”

أضاف: “نرى وجوب ان يكون هذا الوقت زمن الوصل وليس زمن الفصل، من هنا نحتاج الى عناصر الوصل مع مختلف الشرائح اللبنانية، للوصول الى الحوار المطلوب وانتخاب رئيس للجمهورية الذي هو رأس المؤسسة الرسمية في البلد وتشكيل حكومة لانطلاق عجلة الإصلاح للدولة اللبنانية، بما ينعكس كل ذلك إيجابا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.

اللقاء مع سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت لاطلاع سماحته على عمل الوزاره راهنا وللمرحلة المقبلة، وجرى بحث الواقع على الصعيد الوطني واهمية الحوار والتواصل لانتخاب رئيس للجمهورية.#الزمن_للوصل_وليس_للفصل#الحوار pic.twitter.com/09bfbripfD — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) September 5, 2023

المصدر: موقع المنار