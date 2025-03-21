وكالة تاس: مستشار الأمن الرئاسي الروسي سيرغي شويغو يصل إلى كوريا الشمالية للقاء الزعيم كيم يونغ أون – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2025 - 06:20

وكالة تاس: مستشار الأمن الرئاسي الروسي سيرغي شويغو يصل إلى كوريا الشمالية للقاء الزعيم كيم يونغ أون

منذ 1 ساعة 21 March، 2025
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