اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات العدو الاسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 23:56

اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات العدو الاسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة

منذ 19 mins 20 March، 2025
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