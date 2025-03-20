طهران تستنكر التقاعس الدولي حيال العدوان على غزة واليمن

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية،إسماعيل بقائي، الغارات الجوية الأميركية المستمرة على اليمن وقتل أبناء غزة في فلسطين المحتلة، مؤكداً أن تقاعس مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى في الرد على هذه الجرائم «أمر مخز وغير مبرر».

وأعرب بقائي عن حزنه لسقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال أبرياء، وتدمير البنية التحتية الحيوية لليمن نتيجة العدوان العسكري الأميركي، واصفاً هذه الهجمات بأنها أمثلة على جرائم العدوان وجرائم الحرب.

وإذ أشار إلى المجازر بحق مئات النساء والأطفال الفلسطينيين خلال قصف مناطق مختلفة من غزة خلال الأيام القليلة الماضية، اعتبر بقائي أنّ الداعمين العسكريين والماليين والسياسيين للنظام الصهيوني شركاء في جرائمه.

ورأى بقائي أن «الهجمات الأميركية المتزامنة على اليمن، والتي بدأت خلال حكم الحزب الديمقراطي ورئاسة بايدن، مع تكثيف الإبادة الجماعية في غزة، لا تدع مجالاً للشك في المؤامرة الأميركية الصهيونية المشتركة لإضعاف الأمة الإسلامية والقضاء على أي دعوة للتضامن والدعم للشعب الفلسطيني المظلوم».

إلى ذلك، دعا بقائي إلى التعبئة الشاملة والفعالة من قبل الحكومات الإسلامية في هذا الصدد وإلى جهود منظمة التعاون الإسلامي لتحقيق هذا الهدف.

المصدر: مواقع