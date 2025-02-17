الخارجية الإيرانية : تهديدات الكيان الصهيوني ضد إيران انتهاك صارخ للقوانين الدولية ويجب محاسبته – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 17:12

الخارجية الإيرانية : تهديدات الكيان الصهيوني ضد إيران انتهاك صارخ للقوانين الدولية ويجب محاسبته

منذ 17 mins 17 February، 2025
اسماعيل بقائي
ايران - عربي وإقليمي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن “تهديدات الكيان الصهيوني ضد إيران انتهاك صارخ للقوانين الدولية”.

وفي معرض رده على تهديدات كيان الاحتلال الاسرائيلي ضد إيران، خلال مؤتمر صحفي دوري، قال بقائي إنه “في عالم يُعتبر فيه حكم القانون أساساً للعمل، فإن هذه النوعية من التهديدات تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، ويجب محاسبة من يطلقون مثل هذه التهديدات”.

وشدّد بقائي على أن “تهديد الآخرين ليس فقط انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، بل الرد هو أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء”.

المصدر: مواقع

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