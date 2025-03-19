وزير الدفاع تابع التطورات الميدانية على الحدود الشمالية الشرقية

تابع وزير الدفاع الوطني في الحكومة اللبنانية الاربعاء ميشال منسى التطورات الميدانية على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية، وأجرى لهذه الغاية سلسلة اتصالات تمحورت حول الاجراءات المتخذة للحفاظ على الاستقرار هناك.

الى ذلك كان لوزير الدفاع سلسلة لقاءات ديبلوماسية وقضائية ونيابية واجتماعية.

في هذا السياق، تناول منسى مع سفيرة اليونان في لبنان ديسبينا كوكولوبولو سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين، مع تسليط الضوء على التنسيق القائم بين الجيش اللبناني والوحدة اليونانية المشاركة في اليونيفيل في جنوب لبنان.

كما وبحث منسى مع سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت، العلاقات الثنائية في المجالات كافة، وتم التطرق خلال اللقاء الى التطورات الإقليمية.

من جهة ثانية، استقبل منسى رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض على رأس وفد ضم قضاة وضباط الهيئة العسكرية الدائمة، وكان عرض لسير عمل الهيئة.

ونوه منسىى بجهودهم، داعيا الى متابعة عملهم بشفافية وحرفية لإرساء العدالة بدقة وتجرد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام