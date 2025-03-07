وزير الدفاع اللبناني يستقبل الناشط السياسي محمد رامز الخشن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2025 - 23:20

وزير الدفاع اللبناني يستقبل الناشط السياسي محمد رامز الخشن

منذ 34 mins 7 March، 2025
الخشن ومنسى
لبنان

استقبل وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى الناشط السياسي وأحد فاعليات البقاع الغربي، السيد محمد رامز الخشن، الذي هنّأه بتوليه منصبه الجديد.

وخلال اللقاء، أكد الوزير منسى جاهزية الجيش اللبناني لحماية الوطن والشعب، والتزامه الكامل بالقرار الدولي 1701.

من جهته، نوّه الخشن بحرص معالي الوزير على دور الجيش في حفظ الأمن والاستقرار.

كما تناول اللقاء عددًا من القضايا الداخلية والخارجية، مع التركيز على الشؤون الإنسانية، خصوصًا في المناطق الأكثر تضررًا جراء العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى بحث أوضاع المواطنين واحتياجاتهم على مختلف المستويات.

المصدر: موقع المنار

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