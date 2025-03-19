الدفاع المدني يواصل عمليات الإطفاء في بلدة “حوش السيد علي” البقاعية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان في بيان لها الاربعاء أن “عمليات الإطفاء في بلدة حوش السيد علي البقاعية متواصلة رغم التحديات الميدانية”.

وقال البيان إنه “بالتنسيق التام مع الجيش اللبناني، تواصل عناصر الدفاع المدني جهودها لمكافحة الحرائق التي اندلعت في بلدة حوش السيد علي، حيث التهمت النيران حتى الساعة نحو ٣٠ منزلا ومحلا تجاريا بسبب التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة”.

وأشار البيان إلى أن “العناصر تواجه تحديات كبيرة خلال عمليات الإطفاء، أبرزها اشتداد سرعة الرياح التي تؤجج النيران وتعيق السيطرة عليها”، وقالت “رغم هذه الصعوبات، تعمل فرق الإطفاء بكامل جهوزيتها، حيث يشارك في العمليات ٢٠ مركزا تابعا لكل من المركز الإقليمي في الهرمل والمركز الإقليمي في بعلبك”.

كما لفت البيان الى ان “عناصر الدفاع المدني نفذت خلال الأيام الثلاثة الماضية، عمليات إطفاء واسعة في بلدة القصر، التي تعرضت للقصف المدفعي، حيث تمكنت من السيطرة على الحرائق التي طالت نحو ٢٠ منزلا ومحلا”.

وهذا وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني “استمرار عملياتها، رغم التحديات الميدانية”، وشددت على “التزامها الكامل حماية الأرواح والممتلكات بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني وسائر الجهات المعنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام