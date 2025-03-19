الجيش اللبناني: إصابة أحد العسكريين ومقتل مواطن مطلوب وشخص آخر أثناء عملية توقيف في برقايل – عكار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 19:56

الجيش اللبناني: إصابة أحد العسكريين ومقتل مواطن مطلوب وشخص آخر أثناء عملية توقيف في برقايل – عكار

منذ 10 mins 19 March، 2025
الجيش اللبناني 3
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 19/3/2025، أثناء تنفيذ دورية من مديرية المخابرات في بلدة برقايل – عكار عملية توقيف المواطن (و.س.) المطلوب لإطلاقه النار وتورطه في الإشكال الذي وقع في البلدة المذكورة بتاريخ 18/3/2025، أطلق النار على الدورية من سلاح حربي، مما أدى إلى تعرض أحد العسكريين لإصابة متوسطة.

على أثر ذلك، ردت العناصر بالمثل، مما أسفر عن مقتل المطلوب وشخص آخر كان برفقته. كما ضبط في حوزته السلاح الحربي، إضافة إلى رمانة يدوية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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