الرئيس عون: لدينا أمل في قدرتنا على إصلاح “الاعوجاج”

اعتبر رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ «المشكلة في لبنان ليست في القوانين، بل في تطبيقها ومحاسبة من يخالفها، وفي تفسيرها وفق الأهواء والمصالح الشخصيّة».

وقال عون، أمام وفدٍ من نقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيب سامي مرعي الحسن، إنّه «مع وجود أشخاصٍ يؤمنون بالعدالة والمحاسبة، لدينا أملٌ في قدرتنا معًا على إصلاح الاعوجاج، ومحاربة الفساد، وتحقيق المحاسبة في كافّة طبقات المجتمع. وهذه مسؤولية جماعيّة، وليست مسؤوليتي وحدي».

كذلك رأى عون أمام وفدٍ من نقابة الصيادلة برئاسة النقيب جو سلّوم أنّه «إذا غابت الأخلاق، فإنّ القضاء وحده يردع المرتكبين والفاسدين في كافّة القطاعات، ولا سيّما في القطاع الصحي والاستشفائي والصيدلاني».

المصدر: مواقع