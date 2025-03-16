وسائل اعلام يمنية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على منطقة قحزة شمالي صعدة إلى 10 شهداء و13 جريحا من المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 03:04

وسائل اعلام يمنية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على منطقة قحزة شمالي صعدة إلى 10 شهداء و13 جريحا من المدنيين

منذ 39 mins 16 March، 2025
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