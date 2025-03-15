النائب علي فياض: على الحكومة اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لحماية للمواطنين من الاعتداءات الإسرائيلية

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ان ما قام به العدو الإسرائيلي من اعتداء على سيارة رابيد على طريق برج الملوك – قضاء مرجعيون، وأدى إلى سقوط ضحايا، إنما هو استهداف صارخ لهدف مدني، وهو يشكل استمراراً لأعمال عدائية تُمارس يومياً ضدّ مواطنين لبنانيين، في وضعية مدنية صرف، أثناء ممارستهم لحياتهم الطبيعية في قراهم، وليس كما يدعي الاحتلال الصهيوني بمزاعمه الكاذبة اليومية.
وشدد فياض على أن هذا الاستهداف يُشكّل إمعاناً إسرائيلياً على خرق القرار 1701 والإنقلاب عليه، بتواطؤ أميركي وعدم اكتراث من قبل لجنة الإشراف.
وقال إن “كل ذلك يستدعي إعادة تقويم للموقف من قبل الحكومة، واتخاذ إجراءات أكثر حزماً وصلابة حماية للمواطنين اللبنانيين الذين باتوا في حالة انكشاف كامل واستهداف يومي لأرواحهم وأرزاقهم.”
المصدر: العلاقات الاعلامية