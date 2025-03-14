أوكرانيا | زيلينسكي: تصريحات بوتين بشأن وقف إطلاق النار تنطوي على “تلاعب”

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ التصريحات التي أدلى بها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن اقتراح أمريكي لهدنة مؤقتة في الحرب الدائرة بين موسكو وكييف تنطوي على “تلاعب”، متهمًا إياه بـ”التسويف بهدف مواصلة النزاع”.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي “لقد سمعنا جميعًا كلمات بوتين المتوقعة للغاية والمنطوية على كثير من التلاعب”، داعيًا إلى زيادة الضغط على موسكو.

واعتبر زيلينسكي سابقًا أنّ “عدم صدور رد جاد من موسكو على المقترح الأمربكي يعني بأن الكرملين يسعى لمواصلة القتال في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، قال بوتين، إنه “يؤيّد وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في أوكرانيا”، مؤكدًا أنّ “مقترح الهدنة جيد لكن هناك خلافات دقيقة”.

المصدر: وكالات