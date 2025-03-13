ترامب: التعاون مع موسكو بشأن أوكرانيا يسير بشكل جيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “واشنطن ترى أن التعاون مع موسكو بشأن أوكرانيا يسير بشكل جيد، بما في ذلك قضية الأقاليم الروسية الأربعة الجديدة”.

وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في البيت الأبيض الخميس “أخبرونا أن كل شيء يسير على ما يرام على مستوى التعاون مع روسيا”، وأضاف “نحن في مفاوضات مع أوكرانيا بشأن الأراضي التي سيتم فقدانها، وجميع البنود الأخرى للاتفاق النهائي”.

يذكر ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد الخميس أن “موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة”.

المصدر: روسيا اليوم