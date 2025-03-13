ضابط صهيوني يقرّ باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية في غزة

نشرت “صحيفة هآرتس” الإسرائيلية مقال رأي لضابط رفيع المستوى في وحدة قتالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي تطرق فيه إلى “ظاهرة استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية خلال العمليات القتالية في قطاع غزة”، إذ وصفها “بالجريمة” وقال إنها “أكثر انتشاراً مما يُروى عنها لعامة الإسرائيليين”.

وانتقد الضابط، الذي طلب عدم نشر اسمه، “فتح الشرطة العسكرية الإسرائيلية التحقيق في 6 ملفات في هذه الشبهات، وقال إنه يتم استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية 6 مرات على الأقل يومياً”.

وأضاف أنه “إذا أرادت الشرطة العسكرية التحقيق بجدية فعليا فهناك 2190 تحقيقا على الأقل”، مشيرا إلى أنها “لا تريد سوى أن نقنع أنفسنا والعالم بأننا نجري تحقيقات، لذا وجدت بعض أكباش الفداء، وتلقي باللوم عليهم في القضية برمتها”.

“إجراء البعوض”

وقال الضابط إنه قاتل في غزة لمدة 9 أشهر، وإنه رأى عدداً لا بأس به من الإجراءات الجديدة هناك، ومن أسوأ هذه الإجراءات “إجراء البعوض” حيث يتم إجبار الفلسطينيين الأبرياء على دخول المنازل في غزة وفحصها بدقة، أي التأكد من عدم وجود أي إرهابيين أو متفجرات فيها، على حد تعبيره.

وأضاف أنه جرى إطلاق تسميات عدة على هذا الإجراء، منها “الشاويش” و”العبيد” و”المنصات”.

وأكد أنه اكتشف استخدام الفلسطينيين الأبرياء دروعا بشرية منذ ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد نحو شهرين من بدء العملية البرية قبل وقت من بروز النقص في الكلاب البوليسية المستخدمة في وحدة عوكتس، والذي أصبح ذريعة لاستخدام الدروع البشرية.

وأضاف الضابط أن هآرتس كشفت في أغسطس/آب الماضي نقلاً عن مصدر قوله إن رئيس الأركان وقائد القيادة الجنوبية كانا على علم بهذا الإجراء الذي ما زال متبعا، معتبرين أنها “ضرورة تشغيلية نظرا للسرعة في تنفيذ المهمة مقارنة بتفعيل الكلاب البوليسية والطائرات المسيرة الاستكشافية”.

لا مبالاة

وزعم الضابط أن “الإجراء واجه معارضة من قبل ضباط وجنود إسرائيليين، لكنه كان ينفذ بسبب عدم مبالاة القيادة العسكرية أو اكتراث القيادة السياسية”، موضحاً أن “هذا يحدث عندما تكون اليد خفيفة على الزناد والجهد العملياتي الذي يسحق الجنود في ذروته وعندما يجد الجنود أنفسهم في حرب لا تنتهي ويفشلون في إعادة الرهائن، وعندها تصبح الاعتبارات الأخلاقية غير واضحة”.

المصدر: إعلام العدو