هزات أرضية في داغستان

أفاد موقع مركز الزلازل الأوروبي أن “هزات أرضية بقوة 4.2 درجة ضربت جمهورية داغستان بالقرب من قرية تسوريب، على بعد 119 كيلومترا من العاصمة محج قلعة”.

وقال المركز في بيان له إن “قوة الزلزال: 4.2 درجة، المنطقة: منطقة القوقاز، روسيا. على مسافة 119 كيلومترا شمال غرب محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان وعلى مسافة 20 كيلومترا جنوب غرب تسوريب في الجمهورية المذكورة”.

وذكر المركز أن “الهزات وقعت الثلاثاء في الساعة 09:30 بتوقيت موسكو على عمق 10 كيلومترات”.

ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.

المصدر: روسيا اليوم