وكالة ريا نوفوستي الروسية: ارتفاع عدد القتلى في صفوف رجال الشرطة جراء هجمات داغستان إلى 15 وهناك ضحايا بين المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2024 - 04:08

وكالة ريا نوفوستي الروسية: ارتفاع عدد القتلى في صفوف رجال الشرطة جراء هجمات داغستان إلى 15 وهناك ضحايا بين المدنيين

منذ 59 mins 24 June، 2024
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