الجيش اللبناني يعلن تحرير سوريين في منطقة التل – الهرمل خطفتهم عصابة مقابل فدية مالية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2025 - 17:34

الجيش اللبناني يعلن تحرير سوريين في منطقة التل – الهرمل خطفتهم عصابة مقابل فدية مالية

منذ 2 ساعة 11 March، 2025
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 10 /3 /2025، نتيجة سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، تمكّنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير السوريين (ب.ا.) و(ع.ا.) و(م.س.) في منطقة التل – الهرمل، بعدما أقدمت عصابة على استدراجهم بدعوى تسفيرهم إلى إحدى الدول، واختطافهم مقابل فدية مالية.

في موازاة ذلك، أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة حوش السيد علي المواطن (و.ج.) والسوري (ط.م.) للاشتباه بتورطهما في عملية الخطف.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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