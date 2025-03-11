“اللجنة الخماسية”: نعمل على تسريع انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2025 - 14:46

“اللجنة الخماسية”: نعمل على تسريع انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب

منذ 39 mins 11 March، 2025
خماسية
لبنان

أعلن السفير المصري علاء موسى أن «اللجنة الخماسية» تعمل على تسريع انسحاب الجيش “الإسرائيلي” من جنوب لبنان.

وكشف موسى بعد لقاء اللجنة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن “اللقاء كان مثمراً حيث تمحور الجزء الأكبر منه حول الجنوب اللبناني، مع التركيز على العمل الجاد لتسريع عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان”.

وأضاف أن “الرئيس بري كان واضحاً وصريحاً بأن ما يحدث في الجنوب سيؤثر في كل لبنان، ونحن نقوم بالعمل الجاد لتسريع عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان”.

كما جرى البحث في التحديات القادمة وخطوات الحكومة بحسب ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري.

وفي الملف السوري، أشار السفير المصري إلى أن «هناك إجماع على أن الاستقرار في سوريا سينعكس إيجابياً على الدول المجاورة»، وقال: «نحن نسعى إلى الحد من التوترات في المنطقة».

وشهد الساحل السوري تصعيداً كبيراً نتيجة عمليات الإعدام التي نفذتها قوات «الأمن السوري»، وراح ضحيتها وفقاً لـ «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أكثر من ألف مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية.

المصدر: مواقع

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