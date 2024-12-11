الرئيس بري استقبل “اللجنة الخماسية”: الحاجة ملحّة لانجاز الاستحقاق الرئاسي

شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على “الحاجة الوطنية الملحة لانجاز الاستحقاق الرئاسي بخاصة في هذه الظروف والمتغيرات المتسارعة في المنطقة، لا سيما ما يحصل في سوريا”.

كلام الرئيس بري جاء خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ببيروت، سفراء “اللجنة الخماسية”(سفراء: السعودية، الولايات المتحدة الاميركية، فرنسا، قطر ومصر)، حيث جرى البحث بالأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية لاسيما ملف إستحقاق رئاسة الجمهورية والجلسة المخصصة للإنتخاب في 9 كانون الثاني/يناير المقبل .

ولفت الرئيس بري الى ان “الإجتماع مع سفراء الخماسية كان جيدا”، وشكر لهم متابعتهم، ودعاهم “لحضور جلسة 9 كانون الثاني المخصصة لإنتخاب الرئيس العتيد ولكي يشهدوا الحضور والنصاب والإنتخاب”.

من جهتهم، أعرب سفراء الخماسية عن تقديرهم للرئيس بري لجهة تعيينه جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية بتاريخ التاسع من كانون الثاني، وكذلك أبدوا ترحيبا لإنجاز إتفاق وقف إطلاق النار والجهود التي بذلت للتوصل اليه.

في سياق آخر، استقبل الرئيس بري رئيس “التيار الوطني الحر” النائب حبران باسيل وبحثا في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية لاسيما الملف الرئاسي.

وبعد اللقاء قال باسيل “الجو إيجابي وهناك شغل جدي جدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام