عدوان إسرائيلي متواصل في الضفة… اقتحامات واعتقالات وحصار متصاعد

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها في الضفة الغربية اليوم الأحد، حيث تستمر عمليات الاقتحام والمداهمات العسكرية لعدة مدن ومخيمات، وسط اشتداد الحصار وتصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

في جنين، يتواصل العدوان على المدينة ومخيمها منذ 21 كانون الثاني/ يناير، فيما يدخل الحصار على طولكرم ومخيمها يومه الـ42، ويتواصل الاجتياح العسكري لمخيم نور شمس منذ 29 يومًا، مترافقًا مع عمليات تدمير واسعة للبنية التحتية وتهجير آلاف العائلات.

أما في طولكرم، فقد شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية، فيما لا تزال الجرافات الإسرائيلية تدمر الممتلكات في مخيم نور شمس، وسط عمليات تجريف وهدم منازل في حارة المنشية. واستمرت عمليات الاقتحام والتمشيط المكثف داخل مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث تعرض السكان للتنكيل، بينما تعمدت قوات الاحتلال عرقلة فرق الإسعاف وإيقاف المركبات وتفتيشها بشكل دقيق.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة، حيث تم اعتقال ستة فلسطينيين من سلواد ودير قديس في رام الله بعد مداهمات لمنازلهم وتخريب ممتلكاتهم. كما اعتقل سبعة آخرون من محافظة الخليل، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المستشفى الأهلي في المدينة، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، في تصعيد يستهدف المرافق الطبية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتواصل قوات الاحتلال إحكام قبضتها العسكرية على سلفيت، حيث فرضت إجراءات مشددة على مداخل المدينة، مما تسبب في عرقلة حركة المواطنين، بينما امتدت الاقتحامات إلى مخيم الفارعة جنوبي طوباس، حيث انتشرت قوات خاصة وقناصة الاحتلال في أحياء المخيم، ونفذت مداهمات واعتقالات وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة.

وقالت مصادر إن قوات الاحتلال أغلقت عددا من الحواجز العسكرية جنوبي الضفة، ومنعت آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم. كما قال شهود عيان إن كثيرا من الفلسطينيين يقضون ساعات طويلة على الحواجز العسكرية، وإن قوات الاحتلال تتعمد تأخيرهم وتبقيهم عالقين عند الحواجز خلال ساعات الإفطار في شهر رمضان المبارك. وتمنع قوات الاحتلال الفلسطينيين من الضفة الغربية من دخول القدس المحتلة والصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وتسمح للنساء فوق سن الـ40 فقط من حملة الهوية الفلسطينية بدخول القدس.

من ناحية أخرى، أفادت قناة الأقصى بأن عناصر من المقاومة الفلسطينية فجروا عبوة ناسفة وأطلقوا النيران باتجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عزون شرقي قلقيلية في الضفة الغربية ليل السبت. كما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية وتمركزها في منطقة محيط مسجد عمر بن الخطاب، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

لحظة استهداف قوات الاحتلال بالرصاص الحي قبيل انسحابها من بلدة عزون شرق قلقيلية. pic.twitter.com/9FQ3iPpcDy — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 8, 2025

وفي محافظة نابلس، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت خلال اقتحامها قرية برقا، وفقا لمقاطع فيديو نشرتها وسائل الإعلام الفلسطينية.

متابعة .. جانب من اقتحام قوات الاحتلال لقرية برقة شمال غرب نابلس pic.twitter.com/fogSp7Vs0l — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 9, 2025

المصدر: عرب 48