مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الجمعة في 7-3-2025

من العدوانيةِ العسكريةِ على لبنانَ الى تلكَ التلمودية، يواصلُ الصهاينةُ انتهاكَ السيادةِ اللبنانيةِ والعبَثَ باستقرارِه والتطاولَ على ارضِه..

ومعَ وابلِ التجريفِ والقصفِ والغاراتِ والقنصِ الذي ادَّى اليومَ الى وقوعِ ثلاثةِ جرحى بينهم عاملٌ سوريٌ بحالٍ حرجةٍ في كفركلا، احرجَ المحتلُّ الجميعَ بعدوانيةٍ هي الأخطر على الأراضي اللبنانيةِ عبرَ تنظيمِ الجيشِ الصهيوني زيارةً لمئاتِ المستوطنينَ الى الأراضي اللبنانية، لاداءِ طقوسٍ تلموديةٍ عندَ موقعٍ دينيٍّ مزعومٍ في منطقةِ العباد ببلدةِ حولا.. فيما حولُ الدولةِ وقوَّتُها عندَ الشكوَى للجنةِ الخماسيةِ واليونيفل واعلانُها التمسكَ بتطبيقِ القراراتِ الدولية.

الجيشُ اللبنانيُ اعلنَ في بيانٍ انَ ادخالَ العدوِ مستوطنينَ الى موقعٍ دينيٍّ مزعومٍ في بلدةِ حولا يمثلُ انتهاكًا سافرًا للسيادةِ الوطنيةِ اللبنانيةِ وتمادياً في خرقِ القوانينِ والقراراتِ الدوليةِ والاتفاقياتِ ذاتِ الصلة، ولا سيما القرارِ 1701 واتفاقِ وقفِ إطلاقِ النار.

والنارُ الصهيونيةُ الجديدةُ هي سابقةٌ على الأراضي اللبنانية، ومؤشرٌ خطيرٌ لتمادي النوايا الخبيثةِ للكيانِ المطلَقِ اليدينِ بقرارٍ اميركيٍّ على طولِ المنطقةِ وعرضِها..

الانتهاكاتُ الصهيونيةُ ضدَ الأراضي والمواطنينَ اللبنانيينَ عرَضَها الرئيسانِ جوزاف عون ونبيه بري في قصرِ بعبدا، ولم تَغِب عن اللقاءِ اجواءُ القمةِ العربيةِ وزيارةِ الرئيسِ عون الى الرياض، كما حضرت التعييناتُ التي هي مدخلٌ لانتظامِ عملِ المؤسسات..

في سوريا تَمدّدَ الخوفُ الحاضرُ في نفوسِ السوريينَ على بلدِهم، وزادَته النيرانُ التي اُضرمت في غيرِ مكانٍ لا سيما عندَ منطقةِ الساحل. وفيما وصفَ وزيرُ خارجيةِ الشرع ما يَجري بالفوضى والحربِ الخفيّة، وصَفَهُ اهلُ الساحلِ بمقاومةِ الجماعاتِ المسلحةِ التي تَستبيحُ قراهُم وعائلاتِهم..

المصدر: موقع المنار