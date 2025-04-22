مقدمة نشرة اخبار المنار الرئيسية ليوم الاربعاء في 22-4-2025

رياحٌ رمليةٌ صفراءُ تضربُ لبنان، وتفرضُ ضباباً يتسببُ بضَعفِ الرؤيةِ في العديدِ من المناطق، ما اَلزمَ الجهاتِ المعنيةَ بالتحذيرِ للانتباه ، معَ التأكيدِ انه لا داعي للهلع..

لكنْ يبدو انَ على الجميعِ الهلعَ والانتباهَ من رياحٍ اعلاميةٍ صفراءَ وسياسيةٍ سوداءَ اَعدَمت الرؤيةَ والمنطقَ لدى البعض، ورَفعت درجةَ الاستفزاز، ما يفرضُ على الدولةِ وجهاتِها المعنيةِ التحركَ بكثيرٍ من الجديةِ للحفاظِ على الوطنِ واهلِه وسلمِه وسيادتِه من اداءِ هؤلاء..

ومن لم يُصدّقْ خطورةَ المرحلةِ فلْيَستمِعْ الى الصهاينةِ المتفاخرين بجوقةٍ من اللبنانيين يُعينُونَهم في معركتِهم ضدَّ المقاومةِ كما تنقلُ وسائلُ الاعلامِ عن كبارِ الخبراءِ الصهاينة.. والامرُ لا يحتاجُ الى عناءِ الدليل، فالفضاءُ الاعلاميُ والافتراضيُ مليءٌ بالتصريحات، والخلواتُ السياسيةُ وحتى طاولةُ مجلسِ الوزراءِ حيثُ تعلو المطالبُ الصهيونيةُ الاميركيةُ على أَلسنةِ بعضِ الوزراء..

أَلْسِنَةٌ تُبْلَعُ حيناً بل تُبَرِّرُ احياناً للعدوانيةِ الصهيونيةِ المتمادية، التي وَصلت اليومَ الى بعورته الشوفية، حيثُ استهدفت طائرةٌ مسيرةٌ سيارةَ الاستاذ الجامعي والقياديّ في الجماعةِ الاسلامية حسين عطوي، فارتقى شهيداً، وتَبِعَتْها غارةٌ على سيارةٍ في الحنية بعدَ ساعاتٍ ما ادى الى ارتقاءِ مواطنٍ شهيداً وجرحِ آخرين ..

لم تعد تكفي بياناتُ الادانة – قال حزبُ الله عبرَ مسؤولِ العلاقاتِ الإسلامية الشيخ عبد المجيد عمار في بيانِ تعزيةٍ بالشهداء، داعياً الدولةَ الى تحملِ مسؤولياتِها الوطنيةِ كاملة، والقيامِ بخطواتٍ فاعلةٍ وجادةٍ وعاجلةٍ ‏على كلِّ المستويات، وبجميعِ الوسائلِ المتاحة ..

اما ايُّ موضوعٍ خلافيٍّ فلا وسيلةَ متاحةً لحلِّه الا التواصلُ والحوارُ كما جددَ التأكيدَ رئيسُ الجمهوريةِ العماد جوزاف عون على مسمعِ رئيسِ المجلسِ الوطني الاتحادي الاماراتي “صقر الغباش” الذي يزورُ بيروت..

على اجنحةِ المفاوضاتِ النوويةِ زيارةٌ لسلطانِ عمان هيثم بن طارق الى موسكو للقاءِ الرئيسِ فلاديمير بوتين، مع تلاقي المواقفِ حولَ ضرورةِ انجاحِ المفاوضاتِ الايرانيةِ الاميركيةِ التي تَجري بوساطةٍ عُمانية..

المصدر: موقع المنار