الشيخ حمود: تقسيم العراق وسوريا هو أمر أساسي لأمن الكيان الصهيوني

قال رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود إن “تقسيم العراق وفق الطوائف وتقسيم سوريا أمر جوهري وأساسي بالنسبة لأمن الكيان الصهيوني ولا يزال هذا المشروع قائما”.

وشدد الشيخ حمود في حديث له الجمعة على ان “على اللبنانيين ان يروا كل ذلك، فلم تنفع حتى الآن كل الفواتير التي قدمت للاميركي حتى يرضى”، وتابع “ها هو الاميركي يقول بكل وقاحة: يُمنع على الجيش اللبناني حيازة السلاح الذي قد يحصل عليه من حزب الله او من فصائل فلسطينية عليه ان يدمرها او ان يقدمها للاميركي، فيما قوى الامن اللبنانية تمنع الجنوبيين من ترميم بيوتهم او اعادة اعمارها، امتثالا للاملاءات الاميركية – الصهيوينة”.

وقال الشيخ حمود إن “موقف الحكم الجديد في لبنان لا يحسد عليه، حيث يسكت الرئيسان عن امور بديهية، مثل مرور الطائرات فوق تشييع السيد حسن نصر الله، ويتم التأكيد دائما على القرار 1701 ومفاعليه كاملة ويتم الجزم القاطع اننا سنقاوم فقط بالدبيلوماسية والصهيوني يعلن لن ينسحب من النقاط الخمسة، بينم ها هم الحريديم يحتلون موقع العباد”، وأكد ان “الموقف الضعيف لن يبني دولة ولا مستقبل للبنان بمثل هذا الضعف ولقد جربنا مقولة: قوة لبنان في ضعفه، المقاومة موقف قبل ان يكون سلاحا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام