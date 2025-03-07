ترودو: أتوقع حربا تجارية بين كندا والولايات المتحدة في المستقبل المنظور

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إنه يتوقع أن تدخل بلاده والولايات المتحدة فى حرب تجارية فى المستقبل المنظور وذلك بعد ما وصفها بمكالمة “حادة ولكن بناءة” أجراها هذا الأسبوع مع ترامب.

وصرح ترودو بأن الجانبين ناقشا الرسوم الجمركية وأنهما “منخرطان بنشاط في محادثات مستمرة لمحاولة ضمان ألا تلحق هذه الرسوم ضررا مفرطا بقطاعات معينة وبالعمال”.

وأكد ترودو أن “كندا لن تتراجع عن الرسوم الجمركية التي فرضتها ردا على الإجراءات الأمريكية، إلا عندما يتم رفع الرسوم الأمريكية غير المبررة عن السلع الكندية”.

والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الكندي أن الولايات المتحدة بدأت حربا تجارية ضد كندا بقرارها فرض الرسوم الجمركية.

وبدأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السلع القادمة من كندا والمكسيك بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 10% على المنتجات القادمة من الصين.

وبررت الإدارة الأمريكية هذه الخطوة بأنها تأتي في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب مادة الفنتانيل.

المصدر: روسيا اليوم