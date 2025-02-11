ترودو ردا على فرض الرسوم الأميركية: مستعدون للرد بحزم وحسم

أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو بأن بلاده ستوضح للسلطات الأميركية الآثار السلبية للرسوم الجمركية “غير المقبولة” على الصلب والألومنيوم، مؤكدا “الاستعداد للرد بحزم إذا لزم الأمر”.

وقال ترودو في حديث له الثلاثاء على هامش “قمة الذكاء الاصطناعي في باريس” إن “الكنديين سيردون بحزم وحسم إذا تطلب الأمر ذلك”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.

من جهته توعد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية