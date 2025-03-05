ترامب ردا على ترودو: الرسوم على كندا سترتفع

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو واعدا “كندا بمزيد من التصعيد في الحرب التجارية”.

وقال ترامب “من فضلكم اشرحوا لترودو حاكم كندا، أنه عندما يفرض رسوما انتقامية على الولايات المتحدة، سترتفع الرسوم التبادلية على الفور بنفس القدر”.

وكان ترودو قد اتهم الثلاثاء الولايات المتحدة بأنها بدأت حربا تجارية ضد بلاده من خلال فرض الرسوم الجمركية.

وسبق ان فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات السلع القادمة من كندا والمكسيك، من جهتها أعلنت كندا عن رسوم بنسبة مماثلة (25%) على واردات أمريكية بأكثر من 107 مليارات دولار.

المصدر: روسيا اليوم