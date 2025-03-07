الجيش اللبناني: توقيف 5 أشخاص على خلفية إشكال حصل في طرابلس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الخميس انه تم اعتقال 5 أشخاص على خلفية اشكال وقع في منطقة المطلوبين في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وقال البيان إنه “بتاريخ 6 / 3 / 2025، على أثر إشكال تخلله إطلاق نار ومقتل أحد الأشخاص في منطقة المنكوبين – طرابلس، اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تدابير أمنية استثنائية وباشرت تنفيذ عملية دهم لمنازل المتورطين في الإشكال وأوقفت خمسة منهم، فيما تتواصل العملية لتوقيف بقية المتورطين”.

ولفت البيان الى ان “التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

وسبق ان وقع اشكال عائلي في منطقة المنكوبين بطرابلس تخلله اطلاق نار ادى الى مقتل احد الاشخاص واصابة 4 بينهم طفل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام