لافروف: خطاب ماكرون “النووي” تهديد صريح لروسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن “خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النووي يشكل تهديدا لروسيا”، مقارنا كلامه بأقوال هتلر ونابليون.

وأضاف لافروف في حديث له الخميس أن “ماكرون يواصل السير على خطى نابليون بطريقة عدوانية ويخفي نواياه الحقيقية”، وتابع “على عكس أسلافه، الذين أرادوا أيضا محاربة روسيا – نابليون وهتلر – فإن السيد ماكرون لا يتصرف برشاقة أو أناقة لأن سلفيه قالا ذلك بشكل مباشر وصريح: علينا أن نغزو روسيا، يجب أن نهزم روسيا”، وقال “يبدو أن ماكرون يريد نفس الشيء، لكنه، لسبب ما، يقول إنه من الضروري القتال مع روسيا حتى لا تهزم فرنسا، وإن روسيا تخلق تهديدات لفرنسا وأوروبا”.

وتابع لافروف “بالطبع هذا تهديد لروسيا، إذا كان ماكرون يعتبرنا تهديدا، ويعقد اجتماعا لرؤساء الأركان العامة للدول الأوروبية وبريطانيا، ويقول إنه من الضروري الاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية ضد روسيا، فهذا، بالطبع، تهديد لنا!”، وأضاف أن “ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تجاوزا جميع حدود اللباقة والاحترام فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية، بتصريحاتهم العدوانية والمتهورة”.

وفي وقت سابق، قال ماكرون إن “روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا، وإنه قرر بدء نقاش حول استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية الاتحاد الأوروبي بأكمله”.

المصدر: روسيا اليوم