رئيس الوزراء البريطاني: على أوروبا أن تزيد من جهودها في ما يتعلق بالدفاع والأمن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2025 - 16:30

رئيس الوزراء البريطاني: على أوروبا أن تزيد من جهودها في ما يتعلق بالدفاع والأمن

منذ 32 mins 6 March، 2025
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