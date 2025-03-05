واشنطن توقف أنظمة الإنذار وتوجيه صواريخ “هيمارس” عن أوكرانيا

أوقفت الولايات المتحدة الاميركية أنظمة الإنذار من الهجمات الجوية عن أوكرانيا، بالإضافة إلى توجيه الصواريخ لنظام “هيمارس”، بحسب ما أفادت مجلة “إيكونوميست” الأربعاء.

وقال المجلة “أوقفت أمريكا خط الاتصال الرئيسي للإنذار في الساعة 14:00 بتوقيت كييف (15:00 بتوقيت موسكو)، قبل ذلك: بيانات توجيه هيمارس”، وتابع “أوكرانيا أيضا لا تتلقى معلومات في الوقت الفعلي للضربات البعيدة المدى”.

وفي وقت سابق، أفادت قناة “سكاي نيوز” نقلا عن مصدر أوكراني أن “الولايات المتحدة توقفت عن مشاركة كييف بالبيانات الاستخباراتية بشكل كامل، وليس بشكل انتقائي”.

ويوم الأربعاء، أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جون راتكليف وقف نقل البيانات الاستخباراتية، وكانت صحيفة “ديلي ميل” قد ذكرت أن “البيت الأبيض منع بريطانيا من مشاركة كييف ببيانات الاستخبارات الأمريكية بعد تعليق الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لأوكرانيا”.

وفي وقت سابق، أفادت قناة “فوكس نيوز” نقلا عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن “الولايات المتحدة توقف إمدادات الذخائر والمعدات لكييف حتى يقرر الرئيس دونالد ترامب أن أوكرانيا تظهر التزامًا بالمفاوضات السلمية”.

المصدر: روسيا اليوم