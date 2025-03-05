الجيش اللبناني: توقيف 6 أشخاص في إطار التدابير الأمنية بعدة مناطق

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاربعاء إنه تم توقيف 6 أشخاص من المطلوبين أمنيا في عدة مناطق.

وأضاف البيان انه “ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لحفظ الأمن ومراقبة الحدود وضبطها ومكافحة التهريب، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات 6 أشخاص وضبطت كمية من الممنوعات”.

وتابع البيان انه “تم دهم منازل مطلوبين في بلدات السماقية وخربة داوود وسفينة القيطع ومنطقة البداوي – الشمال وتوقيف 3 مواطنين وضبط أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات”، اضاف “تم توقيف مواطن وشخص سوري في منطقة مشاريع القاع – الهرمل لمحاولتهما تهريب صهريجين يحملان كمية كبيرة من الغاز إلى الأراضي السورية”، واوضح انه “تم توقيف مواطن في منطقة شدرا – عكار لمحاولته تهريب كمية من المحروقات والمواد الغذائية إلى الأراضي السورية.

ولفت البيان الى ان “المضبوطات سلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام