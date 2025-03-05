مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الأربعاء في 5-3-2025

كلما غرس المعنيون في لبنان رؤوسهم برمال التناسي أو التسويف، ذكرهم الصهيوني انه محتل للأرض منتهك للسيادة، غير أبه بكل الاسهابات المنبرية أو ما يسمى الضمانات العالمية…

في يوميات العدوان غارات ثلاث على سيارة مدنية في رأس الناقورة الجنوبية، لم تسلم منها فرق الانقاذ التي حاولت اغاثة المستهدفين بالسيارة ولا الجيش اللبناني الذي حاول المساعدة، فيما سواعد بعض اللبنانيين ترفع اثقال المواقف في غير اولوياتنا الملحة، وكأننا نملك ترف الوقت والمواقف في بلد دمر العدو قراه بالسلاح الاميركي ويستبيح ارضه وسماءه تحت اعين الامم المتحدة واللجنة الخماسية.

ولن ينفعنا ضرب الاخماس بالاسداس ولا انتظار احد ان يساعدنا لتحرير ارضنا وردع عدونا او اعمار ما هدمه، ولا ان ننتظر حتى يتخلى عدونا عن توحشه المتمادي والذي توعد بنيامين نتنياهو بالمزيد منه خلال تنصيب رئيس جديد لاركان جيشه يفوق سلفه تعطشا للدماء وتغيير المنطقة والمعادلات…

ورغم النوايا العربية باعادة اعمار غزة وتثبيت اهلها كما قدمته قمتهم بالامس ، فان الاداء المتبع والخطاب العربي المقدم يشجع الصهيوني والاميركي على التمادي بمخططاتهم العدوانية ومشاريعهم التهويدية.

وهو ما لا يمكن أن يقبله اللبنانيون الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بكل ما يملكون من اجل سيادة الوطن وحريته وكرامة الامة وشرفها.

وهم اليوم كما دائما مع خيار الدولة القادرة والعادلة التي تطمئن الجميع، ويطالبونها باتخاذ مواقف جدية لمواجهة العدوانية الصهيونية المتمادية، لا ان يخلق بعض من فيها اعذارا للعدو للبقاء في الأرض تحت عنوان تطبيق القرارات على حساب السيادة، كما رأى نواب من كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة …

المصدر: موقع المنار