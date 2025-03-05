سلام تابع مع زواره الاوضاع سياسيا وماليا واقتصاديا وانمائيا

استقبل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور نواف سلام، في السرايا اليوم عدداً من الشخصيات والوفود، حيث بدأ بلقاء الرئيس أمين الجميل الذي أكد أن الزيارة كانت “عائلية بالدرجة الأولى”، مشيراً إلى دعم رئيس الحكومة المتواصل لعائلته. وأضاف الجميل أن التعاون بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام هو فرصة لإنقاذ البلاد رغم صعوبة المهمة. كما تم بحث موضوعين مهمين؛ الأول هو اعتماد مشروع “مارشل” لتحريك المشاريع الإنمائية، والثاني هو ضرورة إصدار المراسيم الاشتراعية لتفعيل الإصلاحات الضرورية بسرعة.

وفي إطار الشؤون المالية، عقد الرئيس سلام اجتماعاً مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، حيث تم بحث القضايا المالية الراهنة. كما استقبل وفداً من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة خواجة افتاب أحمد، حيث تم مناقشة المشاريع التي يمكن للمؤسسة دعم لبنان في تنفيذها.

كما التقى رئيس الحكومة ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إيفو فريجاسن، لمناقشة أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان.

من جهة أخرى، استقبل الرئيس سلام سفير باكستان في لبنان، سلمان أطهر، الذي قدم التهنئة لرئيس الحكومة بمناسبة تشكيل الحكومة، وتم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما التقى النائبة السابقة بهية الحريري التي عرضت له تفاصيل المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة الحريري غداً في أكاديمية الدولة الوطنية لمناقشة قضايا الصحة العامة والشؤون الاجتماعية. وفي الختام، استقبل رئيس “منظمة فرسان مالطا” مروان الصحناوي، حيث تم استعراض الأنشطة التي تقوم بها المنظمة في لبنان.