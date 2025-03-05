النائب حسن فضل الله: سنكون شركاء حقيقيين وفعليين في الدولة ومؤسساتها

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله ، أننا “سنكون شركاء حقيقيين وفعليين في الدولة ومؤسساتها”، مشددًا على أن الحزب سيعزز وحدته وثباته في مواجهة التحديات.

وحذر فضل الله خلال احتفال تكريمي أقامه “حزب الله” للشهيد القائد علي محمد بحسون ولشقيقه الشهيد مصطفى محمد بحسون في مجمع الإمام المجتبى(ع) في السان تيريز من المخاطر الكبيرة التي تواجه لبنان، مؤكدًا أن العدو الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يخططان لتقسيم المنطقة، وأن لبنان لا يمكنه التغاضي عما يحدث في محيطه.

كما أكد فضل الله أن حزب الله مع خيار الدولة القوية والعادلة، والتي يجب أن تتولى مسؤولية الدفاع عن السيادة اللبنانية ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وأشار إلى أن الدولة يجب أن تكون قادرة على اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وأن القرار الأساسي في الحرب بيد العدو الإسرائيلي.

وخص فضل الله الشهيد الحاج علي بحسون بالذكر، حيث وصفه بأنه من القادة الأوائل في المقاومة ورفيق درب الحاج عماد مغنية وأمين عام الحزب السيد حسن نصر الله، مشيرًا إلى جهوده المستمرة من أجل تعزيز قدرات المقاومة.

وتخلل الاحتفال مجلس عزاء تكريمي للشهيدين.

المصدر: االوكالة الوطنية للاعلام