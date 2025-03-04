الوزير ناصر الدين عقد سلسلة اجتماعات مع ممثلي منظمات دولية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2025 - 18:18

الوزير ناصر الدين عقد سلسلة اجتماعات مع ممثلي منظمات دولية

منذ 49 mins 4 March، 2025
الوزير ناصر الدين
لبنان

عقد وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية ركان ناصر الدين الثلاثاء سلسلة اجتماعات مع وفود من “المنظمات الدولية”، تابع في خلالها المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها في مجال الصحة.

وفي هذا المجال إستقبل الوزير ناصر الدين وفودا من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة إيفو فريجين، ومن المنظمة الدولية للهجرة برئاسة ماتيو لوتشيانو، ومن صندوق الأمم المتحدة للسكان برئاسة انانديتا فيلوبوز,

كذلك إلتقى الوزير ناصر الدين السفير الهندي في لبنان محمد نور رحمن الشيخ في زيارة بروتوكولية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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