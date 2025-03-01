اعلام العدو: من المنتظر أن يجري رئيس الوزراء مناقشة الليلة عند الساعة 19.30 حول قضية الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2025 - 15:36

اعلام العدو: من المنتظر أن يجري رئيس الوزراء مناقشة الليلة عند الساعة 19.30 حول قضية الأسرى

منذ 30 mins 1 March، 2025
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