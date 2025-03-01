بالفيديو| توتر دبلوماسي في البيت الأبيض: ترامب يوبّخ زيلينسكي علنًا وتسريبات تكشف طرده

شهد البيت الأبيض مواجهة غير مسبوقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث وبّخ ترامب ضيفه علنًا، واصفًا تصريحاته بغير المحترمة، وحذّره من عواقب رفض وقف إطلاق النار مع روسيا.

مشادة علنية وإنذار أميركي

خلال لقائهما أمام الصحافة، خيّر ترامب زيلينسكي بين توقيع اتفاق حول المعادن أو مواجهة انسحاب واشنطن من دعم كييف، مشددًا على أن الولايات المتحدة لن تواصل تقديم المساعدات دون مقابل. وبعد لقاء متوتر، قال ترامب بلهجة حازمة: “يمكن لزيلينسكي العودة إلى البيت الأبيض عندما يكون مستعدًا للسلام.”

وأضاف ترامب، موجهًا انتقادات حادة لنظيره الأوكراني: “من غير اللائق أن تأتي إلى البيت الأبيض وتجادل أمام وسائل الإعلام الأميركية. عليك أن تبدي امتنانًا للولايات المتحدة على دعمها في مواجهة روسيا لسنوات.”

تحذيرات قاسية: “بلادك في ورطة”

وفي تصعيد للهجوم، قال ترامب مخاطبًا زيلينسكي: “بلادك في ورطة، وأنت لا تنتصر في الحرب. أنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة، عليك التوصل إلى اتفاق وإلا سننسحب.” وأضاف أن الرئيس الأوكراني يعاني من نقص في القوات، ومع ذلك “يُصر على رفض وقف إطلاق النار.”

وختم ترامب حديثه بالقول: “لستَ في موقع يسمح لك بفرض إملاءات على الولايات المتحدة، وليس لديك أي أوراق للعب بها دون دعمنا.”

زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية

في المقابل، شدد زيلينسكي على ضرورة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار فقط دون التزامات واضحة. وقال: “آمل أن يكون اتفاق المعادن خطوة نحو ضمان الأمن لأوكرانيا، وأعوّل على موقف قوي من الرئيس ترامب لردع بوتين.”

ورغم التوتر، أعرب زيلينسكي لاحقًا عن شكره للولايات المتحدة، قائلًا: “شكرًا للولايات المتحدة على دعمها، وشكرًا للرئيس ترامب والكونغرس والشعب الأميركي.”

طرد زيلينسكي.. تسريبات تكشف كواليس الأزمة

بحسب تقارير إعلامية، غادر زيلينسكي البيت الأبيض مبكرًا بعد مشادة حادة مع ترامب داخل المكتب البيضاوي، مما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك.

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” عن مسؤولين في البيت الأبيض أن “زيلينسكي لم يغادر بإرادته، بل طُرد بأمر من ترامب.” كما أكدت “سي إن إن” أن الإدارة الأميركية أبلغت الوفد الأوكراني بضرورة مغادرة البيت الأبيض فورًا بعد تصاعد الخلاف.

ردود فعل متباينة

أثار الحادث ردود فعل متباينة في واشنطن، حيث وصف السيناتور الجمهوري مارك كيلي ما حدث بأنه “فوضى دبلوماسية تمثل هدية لبوتين وتُظهر أميركا ضعيفة على الساحة العالمية.”

في المقابل، رأت النائبة الجمهورية فيكتوريا سبارتز أن زيلينسكي ارتكب خطأ فادحًا بمحاولة “إهانة ترامب لإرضاء الأوروبيين.”

أما وزير الخارجية الأميركي، فاكتفى بالتعليق قائلًا: “شكرًا للرئيس ترامب على وضع أميركا أولًا.”

المصدر: مواقع