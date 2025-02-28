المفتي قبلان: لاجتماع وطني ولخطوة حكومية تخرج البلد من وضعه الكارثي

وجه “المفتي الجعفري الممتاز” الشيخ أحمد قبلان الجمعة رسالة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك “هو شهر الحق والحقيقة والخالق والخليقة، فقد عرّفه الله سبحانه وتعالى بشهر الهوية والانتماء والإنابة والطاعة، ثم ليقرّر علينا أن أعظم ما في هذا الشهر تأكيد المربوبية التامّة لله سبحانه وهذا يعني أن البشر خلق مخلوقون وبشر مملوكون لله سبحانه وتعالى وأنهم لا يملكون من أنفسهم إلا ما ملّكهم جلّ وعلا”.

وتابع المفتي قبلان ان “شهر رمضان هو في واقع حياتنا الاجتماعية هو شهر الخروج من وثنية الدنيا وفسادها وباطلها وأدرانها ونفاق واقعها، وجبروت جبّاريها، بما في ذلك إدانة الدور والجهود المرتبطة بالفساد والاضطهاد والاستبداد والطغيان الفكري والثقافي والاجتماعي وغيره”.

وفي الشأن اللبناني، قال المفتي قبلان إن “بلدنا اليوم أمام فرصة اجتماع وطني وتضامن سياسي وخاصة بعد نيل الحكومة الثقة على بيانها الوزاري”، وتابع “الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلد دخل مرحلة الكارثة ولا بد من خطوة حكومية كبيرة في هذا المجال، كذلك الأمن والودائع والاقتصاد والرعاية الاجتماعية وحماية الأسواق والمواطن، يجب أن يكون كل ذلك في رأس الأولويات بالعمل الحكومي”.

من جهة ثانية، قال المفتي قبلان إن “الدول الإسلامية والعربية مطالبة اليوم بموقف تاريخي تجاه لبنان وغزّة وسوريا وإدانة إسرائيل”، ولفت الى ان “المنطقة اليوم تعيش على واقع فوضى دولية إقليمية وأي شراكة ضامنة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران وتركيا ومصر والعراق وباكستان وغيرها ستشكّل أكبر درع آمن في وجه أسوأ مشاريع الخراب الأمريكي التي تطال صميم الشرق الأوسط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام