زيلينسكي: لن نعيد حتى 10 سنتات للولايات المتحدة إذا تم تصنيفها كديون

اكد الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده لن تعيد حتى عشرة سنتات للولايات المتحدة إذا اعتبرت المساعدات الأمريكية ديونا.

وقال زيلينسكي في حديث له الاربعاء “لن أوافق حتى على عشرة سنتات إذا تم تصنيفها كديون”.

وسبق أن صرح زيلينسكي بأن أوكرانيا ترفض الاعتراف بديون للولايات المتحدة سواء بقيمة 500 مليار دولار أو 100 مليار دولار، وأوضح أن “المساعدة التي تلقتها أوكرانيا من الولايات المتحدة كانت في شكل منح”.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 فبراير الجاري، إنه يتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق مع كييف بشأن التزامات تعويض واشنطن بمبلغ 400-500 مليار دولار.

هذا وأفادت صحيفة “فايننشال تايمز” الثلاثاء أن “أوكرانيا وافقت على شروط جديدة لصفقة المعادن النادرة مع الولايات المتحدة بعد أن تخلت واشنطن عن مطالبتها باسترداد 500 مليار دولار”.

وبحسب الصحيفة، فإن “النسخة النهائية لاتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة وكييف لا تتضمن أي ذكر لضمانات أمنية أمريكية”، وتابعت “تأمل كييف أن يؤدي الاتفاق بشأن التنمية المشتركة للموارد إلى تحسين العلاقات مع إدارة ترامب”.

المصدر: روسيا اليوم