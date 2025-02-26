حمادة: على الدولة اللبنانية اتخاذ موقف واضح من الاعتداءات الاسرائيلية ومن الرعاة الرسميين للتفاهم

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة في تعليق له من مجلس النواب الاربعاء على الاعتداء الذي نفذته قوات العدو الاسرائيلي في منطقة الهرمل إن “تمادي العدو في اعتدائه على كل عناوين السيادة في لبنان وآخرها في الهرمل، يضعنا جميعا أمام ‏واقع جديد يحاول العدو فرضه يتلخص بتجاوزه كل الخطوط واستباحته كل الجغرافيا”.

ولفت حمادة الى ان “العدو يمعن في ‏استهداف المواطنين اللبنانيين جنوبا وبقاعا وشمالا وفي العاصمة، على مرأى ومسمع ممن يجهد في إقناعنا ‏بحرصه على السيادة، في الوقت الذي لا نسمع فيه موقفا أو سلوكا يتناسب مع هذا الحرص”.

وطالب حمادة “‏الدولة باتخاذ الموقف الواضح من هذه الاعتداءات، ومن الرعاة الرسميين للتفاهم غير المباشر”، واكد أن “‏مخططات العدو لن تمر وأن لبناننا العزيز لن يكون إلا وطنا مصونا بقوته لا بضعفه”، وأشار إلى أن “الدماء المباركة ‏للشهداء ستثمر دائما ثباتا وانتصارا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام