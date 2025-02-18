حمادة استقبل وفدا من آل جعفر: لدي وثائق تثبت لبنانية بلدة الصفاوي

استقبل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة الثلاثاء وفدا من آل جعفر، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت عند الحدود الشمالية للبقاع، وقد ضم الوفد نائب رئيس بلدية جوار الحشيش في قضاء الهرمل علي جعفر وعدد من أهالي بلدتي الصفاوي وقنافذ اللبنانيتين الحدوديتين.

وشرح الوفد لحمادة أن “الصفاوي هي بلدة لبنانية بامتياز سجلاتها وعقاراتها تصدر من الدوائر اللبنانية المختصة منذ عشرات السنين”، لافتا إلى أن “بنياها التحتية من طرق وكهرباء ومياه نفذتها الوزارات اللبنانية المعنية وأن حدودها الجغرافية واضحة على الخرائط الحدودية”.

وأمل الوفد من حمادة “إيصال رسالته إلى المسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية بضرورة الإسراع في حل هذه المشكلة ووضع الأمور في نصابها الصحيح ليتسنى لأبنائها العودة إلى بيوتهم وأرزاقهم”.

وقدم الوفد لحمادة “الخرائط والوثائق وسندات التمليك اللبنانية التي يحتفظ بها الأهالي منذ عشرات السنين”.

بدوره، أشار حمادة إلى أنه “على دراية كاملة بتفاصيل هذا الموضوع ولديه وثائق إضافية تثبت لبنانية بلدة الصفاوي”، واشار الى انه “يعمل حاليا على تكوين ملف موثق متكامل ورفعه إلى المسؤولين المعنيين للمباشرة في حل هذا الموضوع”.

وفي السياق، زار وفد من آل جعفر، برفقة حمادة مدير مخابرات البقاع العميد محمد الأمين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام