رئيس جمعية المنتظر العالمية يدعو إلى أوسع مشاركة في تشييع السيد نصرالله

دعا رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية، الحاج حبيب الله بلوق، إلى مشاركة جماهيرية واسعة تعم العالم بأسره. وجاء في البيان:

“بسم رب الشهداء، بسم الله قاصم المستكبرين مبيد الظالمين، إلى إخوة الجهاد في كل أقطار الدنيا، إلى المستضعفين الموالين لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، وإلى حفيده الإمام محمد بن الحسن المنتظر، ندعوكم جميعًا وكلٌّ حسب استطاعته، إما بالحضور الشخصي لوداع سيد الأمة الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله في لبنان يوم غدٍ الأحد، أو بوداعه بالطريقة الأكثر جدوى في بلد الأم. ومن هنا ندعو إلى تنظيم شعيرة الدفن الرمزي بمشاركة واسعة النطاق في بلداننا الإسلامية، وربما في بلاد الاغتراب.”

وأضاف البيان: “هذا هو السيد الرمز، باعث نهضة الإمام المنتظر وأحد أعمدة الولاية في عصرنا الحالي، الذي اجتمع الاستكبار بكل قوته ومشاربه على جريمة اغتياله. غدًا ستوارى الشمس، وسيوارى جبل العزة والكرامة والشرف والولاية. هلمّ بنا أيها الموالون لتجديد البيعة وحفظ خط المقاومة والمضي قدماً للتمهيد للظهور المبارك. كلنا على العهد.”

وفي هذا السياق، دعا الحاج حبيب الله بلوق رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية للمشاركة الفاعلة والمؤثرة في التشييع الرمزي لسماحة سيد العشق الشهيد الأقدس في مدينة مشهد المقدسة يوم غدٍ الأحد، الساعة الثالثة عصرًا، حيث سيكون التجمع في صحن الإمام الخميني قدس سره في الحرم الرضوي المطهر للانطلاق نحو دائرة التعبئة فلكة باسيج.

المصدر: بريد الموقع