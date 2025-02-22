الخط الساخن | مسيرة العشق وأبجدية التشييع

في حلقة “الخط الساخن” من إعداد ديما جمعة بعنوان “مسيرة العشق وأبجدية التشييع”، جالت كاميرا الخط الساخن لتنقل تفاصيل مسيرة الوفاء للأمينين العامين لحزب الله، سماحة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.

بدأت الجولة من مكان استشهاد السيد نصر الله في حارة حريك، حيث تحدث المهندس محمد درغام، رئيس اتحاد بلديات الضاحية، عن تحضيرات هذا اليوم.

استمرت الجولة إلى محيط المدينة الرياضية، حيث شرح معن الخليل، رئيس بلدية الغبيري، تفاصيل سير المشيعين ضمن نطاق بلدية الغبيري. وعن تفاصيل مراسم التشييع انطلاقًا من المدينة الرياضية وصولًا إلى المرقد الشريف، تحدث محمد كريم، مسؤول إعلام بيروت، ناقلاً الأجواء المتوقعة يوم الأحد، مع توجيه عدد من الإرشادات للمشاركين.

أما دور الدفاع المدني والهيئة الصحية، فقد اختصره مهدي بيلون، مدير منطقة بيروت في الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية، وزينب قصير، المسؤولة الإعلامية في الهيئة الصحية الإسلامية، حيث أكدا حضور المسعفين والأطباء والممرضين لمساندة المشيعين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة عند الحاجة.

لمشاهدة الحلقة كاملة، يرجى الضغط على الرابط التالي.

المصدر: موقع المنار