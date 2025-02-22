تركيا | إسطنبول تكتسي حلة بيضاء إثر تساقط الثلوج

غطت الثلوج البيضاء العديد من أحياء اسطنبول ومعالمها الشهيرة، مما أضفى جمالاً خاصاً على المدينة.

ومع تساقط الثلوج، خرج السكان المحليون والسياح للاستمتاع بأجواء الشتاء الباردة، مُستغلين الفرصة للتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي توفرها الثلوج.

وإستيقظت إسطنبول مرتدية اللون الأبيض بعد تساقط الثلوج طول الليل وحتى ساعات صباح يوم الجمعة.

وأضفى المنظر الخلاب لبياض الثلج الذي غطى أهم معالم المدينة، جواً من السحر على إسطنبول.

في الوقت نفسه، أصدرت السلطات المحلية تحذيرات للمواطنين بتوخي الحيطة.

والخميس أعلن والي إسطنبول داود غُل، تعليق التعليم في المدارس بعموم المدينة، بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

المصدر: وكالات