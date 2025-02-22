ترامب: أوكرانيا ليس لديها سوى أوراق قليلة للعب في المفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا بالتحدث “بقوة” ولكن ليس لديها سوى أوراق قليلة للعب في المفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا، بينما يواصل عداءه مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترامب في تجمع لحكام الولايات المتحدة في البيت الأبيض: “لقد أجريت محادثات جيدة جدًا مع بوتن، ولم أجري محادثات جيدة مع أوكرانيا”.

وأضاف ترامب “لقد أجريت محادثات جيدة للغاية مع بوتن، ولم تكن محادثاتي جيدة مع أوكرانيا ليس لديهم أي أوراق، لكنهم يلعبون اللعبة بقوة، لكننا لن نسمح باستمرار هذا هذه الحرب مروعة لم تكن لتحدث أبدًا لو كنت رئيسًا، لكنها حدثت لذا فقد علقت بها، والعالم كله عالق بها”.

وتابع الرئيس الأمريكي “كما تعلمون، سنعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات من الدول الأجنبية، وسيتم ذلك في الثاني من أبريل على الأرجح، كنت سأفعل ذلك في الأول من أبريل، لكنني قلت إنني لا أحب هذا التاريخ، سيكلفني الانتظار ليوم واحد الكثير من المال، لا أعرف، ماذا أفعل يا بام؟ هل يجب أن أفعل ذلك في الأول من أبريل فقط؟ سيكلفني ذلك اليوم الإضافي الكثير من المال، ماركو، يمكنك أن تتخيل تكلفة ذلك. لنفعل ذلك في الثاني من أبريل”.

وأكمل ترامب كلامه “لقد أنشأنا وزارة جديدة لكفاءة الحكومة، والتي ربما سمعت عنها، DOGE، والتي تشن الآن حربًا على الهدر الحكومي والاحتيال وإساءة الاستخدام، وقد بدأنا أكبر عملية تحرير للصناعات وغيرها من الأشياء. إنها عملية تحرير للتنظيمات على النحو اللائق على الإطلاق”.

المصدر: وكالات