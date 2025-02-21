كاتس من مخيم طولكرم: محاولة الهجوم عبر تفجيرات الحافلات في تل أبيب لن تردع جيشنا

قال وزير الحرب الصهيوني، يسرائيل كاتس، إن”محاولة الهجوم الخطيرة عبر تفجيرات الحافلات في تل أبيب يوم أمس لن تردع جيشه وحكومته”.

وخلال زيارته مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، أضاف كاتس: “نحن في حرب ضد الإرهاب وسننتصر هنا وفي غزة وفي كل مكان”،بحسب تعبيره.

كما وجه وزير الحرب الإسرائيلي تحذيرًا شديد اللهجة للمعتقلين الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم إلى الضفة، قائلًا: “نراقبهم عن كثب، وأي شخص يتورط في الإرهاب سيدفع الثمن غاليًا”.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال سيطرت على مبنى بطولكرم وحولته لثكنة عسكرية ومنعت حركة المركبات أمام مستشفى ثابت ثابت.

وطالت الانفجارات مساء أمس الخميس، عددا من الحافلات في مدينة بات يام بوسط كيان الاحتلال، وفق ما أعلنت الشرطة التي أكدت الاشتباه بوقوع هجوم فدائي.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحافلات كانت خالية من الركاب.

المصدر: يونيوز