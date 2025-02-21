رياض يمق عرض مع النائب عبود استكمال تعبيد طرقات طرابلس من القبة

شدد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق على “ضرورة استكمال عمليات تزفيت وتعبيد الجور في شوارع الفيحاء الى حرمت من حصتها كونها مدينة كبرى وكان يجب ان تنل ما تستحق في إطار الإنماء المتوازن الذي لم يطبق مع عاصمة الشمال عبر الحكومات المتعاقبة”، ولفت الى “ضرورة استكمال التعبيد من منطقة قبة النصر، وبالتالي استكمال باقي شوراع المدينة حسب الخريطة المقدمة إلى مجلس الإنماء والإعمار والى أكثر المهتمين بأمور المدينة”.

وذلك خلال إستقباله النائب جميل عبود، في مكتبه في القصر البلدي في حضور المستشار الإعلامي محمد سيف،

كما تم الحديث عن “أوضاع طرابلس في ظل الأزمات التي عصفت في لبنان والمنطقة وتطرق الحديث الى “أوضاع بلدية طرابلس واحتياجاتها والمتطلبات الضرورية لإنجاح عملها حيث وشرح يمق، بعد ترحيبيه بالنائب عبود، “ظروف العمل البلدي وكثرة إحتياجات الناس ومعاناتهم”،

من جهته، اكد النائب عبود “استمراره في مواصلة متابعته وملاحقته قضية تزفيت شوارع المدينة وتعبيد الجور فيها “، ووعد ب” زيارة قريبة الى وزير الأشغال العامة والنقل بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب لتأمين الزفت لشوارع المدينة”.

وأشار عبود الى “مشكلة ازدحام السير في منطقة البحصاص وما تسببه من أضرار وإضاعة لوقت المواطنين”، وامل ب “ضرورة ايجاد حل لهذه المشكلة رحمة بأهالي طرابلس والكورة والعابرين على هذا الطريق”.